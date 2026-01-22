全日本スキー連盟は２１日、フリースタイルスキーのミラノ・コルティナ五輪日本代表内定選手を追加で３人発表した。出場枠が追加で与えられたため。フリースタイル・男子エアリアル五十嵐晴冬（いがらし・はると）北海道出身。美深エアフォース。２３歳。同・男子スキークロス小林竜登（こばやし・りゅうと）長野県出身。森川建設。２９歳。同・女子スキークロス新井真季子（あらい・まきこ）岐阜県出身。岐阜日野自動車。