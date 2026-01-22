アイダ難民キャンプにあるサッカー場で練習に参加するパレスチナ避難民の若者/John Wessels/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸のベツレヘムで計画していたサッカー場の解体が、国際社会の圧力を受けて保留になった。サッカー場は難民キャンプで暮らす子どもたちが貴重な遊び場として利用しており、住民らが解体中止を訴えていた。関係者がCNNに語ったところによると、解体計画に対して国