関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（３）（連載２：藤原喜明が明かす新日本プロレスに入門した理由それ以前は会社員やコック、冷凍マグロの解体も経験＞＞）プロレスラー藤原喜明は、サラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第３回は、アント