元大関の現在地は？大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）、幕内朝乃山（３１＝高砂）が幕内平戸海（２５＝境川）を寄り切って８勝目（３敗）。約２年ぶりに幕内での勝ち越しを決めた。左ヒザの大ケガで三段目まで転落しながら、不屈の精神で最高峰の舞台に復帰。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）が、朝乃山の現状を徹底分析した。朝乃山が幕内では２０２４年春場所以来となる勝ち越しを決めた。右