球団発表DeNAは22日、大野貴洋氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。ポジションは2軍野手育成コーチで、背番号は「83」となる。47歳の大野氏は埼玉・所沢商高から1996年ドラフト3位で横浜（現DeNA）入り。高校通算71本塁打を記録したスラッガーだったが、1軍出場のないまま2001年限りで退団した。2002年から社会人野球・東京ガスでプレー。2008年限りで現役引退し、2023年から同野球部のヘッドコーチを務めていた