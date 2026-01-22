©GettyImages生き残ったという罪悪感に衝き動かされてこの連載始まって以来の青田買いになるかもしれない。今回ご紹介したい作品は久永実木彦『雨音』（KADOKAWA）である。本連載は「次の直木賞候補になりそうな作品」を取り上げる決まりになっている。本書は久永にとって初めての長篇で、これまでの単著はSFの賞である第55回星雲賞（日本短編部門）を受賞した表題作を含む『わたしたちの怪獣』（東京創元社）である。