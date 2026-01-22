◆米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック最終日（２１日、バハマ・アバコＣ＝７２９６ヤード、パー７２）今季第２戦の最終ラウンドが行われ、２５位で出た石川遼（カシオ）は２バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７７とスコアを落とし、通算２オーバーの５１位で終えた。６２位で出た大西魁斗（フリー）は１バーディー、３ボギー、１ダブルボギー、１トリプルボギーの７９と崩し、通算１１オーバ