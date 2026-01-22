現在放送中のドラマ「顔のない患者-救うか、裁くか-」（カンテレ・フジテレビ系）出演者の囲み取材が21日、東京都内で行われ、長谷川慎（THE RAMPAGE）、井上想良、樋口日奈、曽田陵介が登場した。本作は、主人公の医師・都築亮（長谷川）が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の問題に直面し、極限まで追い込まれていくヒューマンサスペンス。都築が“医師としての倫理”と“人間としての感情”のはざまで葛