作家の乙武洋匡氏（49）は22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新、健康上の理由で参院議員を辞職した、れいわ新選組の山本太郎代表（51）に、エールを送った。21日の投稿に、「ご本人も非常に無念でしょう。『まだまだ私の代弁者であってほしい』と想いを寄せる有権者は数多くいらっしゃることと思いますが、まずは治療・静養ですね。ご快復を心よりお祈りしております」とつづった。山本氏は21日に配信された党公式YouTubeの中