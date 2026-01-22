日本海側を中心とした大雪の影響で物流に影響が出ています。日本郵便は、北海道、福井県、石川県、富山県、新潟県を発着する一部の郵便物やゆうパックなどについて、1日程度の配送の遅れが生じています。また、道路の通行止めや航空便などの欠航により、全国的に一部遅れが生じる可能性があるとしています。佐川急便も、全国的に荷物の発着が遅れる可能性があると発表しています。ヤマト運輸は、滋賀県や富山県、石川県、福井県、