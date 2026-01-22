2025年の豪ドル相場は米ドル安の進行を背景に、緩やかな上昇基調が続いてきました。特に2025年末以降は、投機筋による米ドル売りが再び活性化する中、豪ドルへの見直しの動きが広がりつつあります。本記事では、「金利差」と「資源の多様性」の面から、2026年の豪ドル相場の展望と注目点について解説します。※本記事は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が2026年1月15日に配信したレポートを転載したものです。〈〈