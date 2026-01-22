東京で受け継がれている伝統の味や技などを一堂に集めた「大江戸老舗まつり」が、21日から三重県津市の百貨店・松菱で始まりました。厳選したネタをつかった江戸前寿司や、20日間熟成した肉を使った厚さ約7センチのステーキサンド、フランス産マロンペーストを使ったモンブランマロンなど、会場には様々な商品が並び買い物客で賑わいました。おいしいものだけでなく、東京都の伝統工芸品に指定されている江戸鼈甲をはじめ、江戸箒