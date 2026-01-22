衆議院選挙の立候補予定者を対象にした説明会が21日開かれ、県内4つの小選挙区に既に出馬を表明している13陣営と、立候補を検討している1陣営が出席しました。説明会には1区と2区と4区にそれぞれ3陣営、3区には立候補を検討している1人を含む5つの陣営の関係者が出席しました。政党別では、自民党が4陣営、中道改革連合と日本共産党がそれぞれ3陣営、参政党が2陣営、国民民主党が1陣営などとなっています。三重県選挙管理委員会の