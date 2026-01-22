三重県四日市市で、元従業員の男性に暴行を加え死亡させたとして傷害致死などの罪に問われている男2人の初公判が21日、津地方裁判所で開かれ、2人は起訴された内容の一部を否認しました。傷害致死などの罪に問われているのは、四日市市の無職今村健一郎被告(44)と丹羽正和被告(43)です。起訴状などによりますと、2人は共謀して2024年2月13日ごろから26日ごろの間に、今村被告が経営していた居酒屋の元従業員・尾谷純一さん(当時53)