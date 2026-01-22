山陽道に設置される高陽スマートインターチェンジは、2036年度に利用が開始される予定です。広島市安佐北区の山陽道では、広島インターチェンジと広島東インターチェンジの間、約3キロの地点にETC専用の高陽スマートインターチェンジの設置が決まっています。21日に開かれた広島市議会の建設委員会で、市は2036年度に利用を開始する予定だと明らかにしました。また、インターチェンジと