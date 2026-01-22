俳優の西岡徳馬（79）が22日、自身のインスタグラムを更新。俳優仲間の元気な近影を公開し、反響を呼んでいる。「寒波の中戸塚カントリーで里見浩太朗さんの黄門様私と神田正輝の助さん角さんでゴルフやりました」とつづり、俳優の里見浩太朗と神田正輝とのスリーショットを公開した。「その後、都内某所で食事黄門様にご馳走になりました！」と西岡。「超寒かったけど十歳上の里見さん四才歳下の正暉と楽しかっ