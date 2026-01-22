ロッテの左腕エース小島和哉投手（２９）は、昨季は８勝１０敗、防御率３・７２という不本意な成績に終わった。その一因として挙げられるのは右打者に打ち込まれたこと。このオフは元ソフトバンクの和田毅氏が主宰していた自主トレを阪神・大竹とともに引き継いで調整中。例年以上の過酷なランニングメニューを含むトレーニングを課す。目標に掲げるキャリアハイへ、“対右打者”という課題を克服して新シーズンを見据える。数