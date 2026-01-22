21日、モスクワでオンライン安全保障会議に参加するロシアのプーチン大統領（ロシア大統領府提供・共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は21日、米国がデンマーク自治領グリーンランドを購入する場合、ロシアが19世紀にアラスカを米国に売却した際と等価なら、2億〜10億ドル（約316億〜1580億円）になるとの試算を示した。「米国はそれだけの資金調達は可能だ」と語った。オンライン安全保障会議で述べた。プーチン氏