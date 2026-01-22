取材に応じる運輸安全委員会の田上啓介主管調査官＝22日午前、熊本県阿蘇市熊本県の阿蘇山中岳火口付近で3人が乗った遊覧ヘリコプターが行方不明になり、大破して見つかった事故で、運輸安全委員会の航空事故調査官が22日、現地を訪れた。田上啓介主管調査官は報道陣の取材に「運航関係者らの話を聞いていきたい」と述べた。機体の損傷状況などを確認し、事故原因の究明を進める。ヘリを運航していた匠航空（岡山市）は2024年5