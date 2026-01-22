ドジャース・大谷翔平投手（31）がシーズン同様、オフシーズンもファンの大興奮を呼び起こした。21日（日本時間22日）、地元メディア「ドジャースネーション」のダグ・マケイン記者がX（旧ツイッター）を更新し、大谷のドジャースタジアムでの自主トレの一部を投稿した。大谷はTシャツ、ハーフパンツ姿でGPSなどを使ってスピードなどを計測する「デジタルブラジャー」を装着。ストレングスコーチを務めるトラビス・スミス氏と