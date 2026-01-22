去年1年間の貿易統計が発表され、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2兆6507億円の赤字でした。5年連続の赤字です。財務省が発表した貿易統計によりますと、2025年1年間の貿易収支は2兆6507億円の赤字でした。貿易赤字は5年連続です。ただ、半導体などの輸出が伸び、輸出額が過去最大となったことで、赤字幅は前の年と比べておよそ53%縮小しました。一方、アメリカ向けの輸出は“トランプ関税”が影を落とし、5年ぶりに減少しまし