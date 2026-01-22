ミステリー界の金字塔・綾辻行人の「館」シリーズの実写化第2弾、Huluオリジナルドラマ『時計館の殺人』が、2月27日より独占配信される（全8話※第7話・最終話は3月20日配信開始）。このほど、オールキャストと本予告映像が解禁された。【動画】Huluオリジナル『時計館の殺人』本予告原作は、「館」シリーズ屈指の大仕掛けと壮大な物語で高い人気を誇る同名長編小説。2024年3月に配信され、Hulu年間視聴ランキング・オリジナル