雇用統計（12月）09:30 結果6.52万人 予想2.63万人前回-2.87万人（-2.13万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.4%前回4.3%（失業率) 結果5.48万人 予想N/A前回-6.52万人（-5.65万人から修正）（正規雇用者数) 結果1.04万人 予想N/A前回3.66万人（3.52万人から修正）（非常勤雇用雇用者数・前月比)