東京スポーツ杯２歳Ｓ３着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、次走を報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山・芝２０００メートル）に切り替えることが分かった。上原佑紀調教師が２２日、発表した。当初は共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京・芝１８００メートル）の予定だった。鞍上は引き続き佐々木大輔騎手の予定となっている。