巨人・田中将大投手（３７）が２２日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。午前１０時前から報道陣の待つ屋内練習場へと姿を現した。楽天から移籍１年目の昨季は１軍１０先発で３勝（４敗）。自身のシーズン最終登板となった９月３０日・中日戦（東京ドーム）で史上４人目の日米通算２００勝を達成した。今年が節目のプロ２０年目。小学生時代からの幼なじみである坂本勇人内野手と共にチーム最年長としての役割も担う。