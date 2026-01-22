日の出のように美しい「目玉焼き」を、簡単に作れるワザをご紹介しましょう。使用する道具は「菜箸」のみで、簡単に店頭のサンプルのようなキレイな仕上がりを実現できますよ。ガパオやナポリタン、焼きそばなどに添えれば、まるでカフェのような逸品を演出できます。 キレイな「目玉焼き」を作るワザ菜箸で白身を動かそう １.まず低い位置から卵を割り落とします。 ２.次に、黄身の周囲の“白身”を菜箸で広げましょう！