ロッテは22日、春季キャンプの振り分けを発表。ドラフト1位で最速158キロ右腕の石垣元気投手（18＝健大高崎）は、1軍スタートが決定した。新人では毛利海大（22＝明大）、冨士隼斗（23＝日本通運）、大聖（やまと、23＝Honda鈴鹿）の大学・社会人出身3投手も1軍スタートとなった。キャンプの1、2軍振り分けは以下のとおり。▽1軍＝宮崎県都城市運動公園野球場2月1日〜11日（休日4、9日。12日は沖縄へ移動休日）、沖縄県