YouTuberの古川優香（29）が20日、Instagramを更新。15日に29歳の誕生日を迎えた様子や、頭のヘルメット矯正をしている息子の最新ショットを公開した。【映像】外出中もヘルメット矯正している息子2025年3月15日に元YouTuber・サグワとの結婚と妊娠を発表し、同年7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日に投稿した動画では、「子どもがヘルメット矯正を始めました。1から4のレベルで、4が頭の形があん