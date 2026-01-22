慢性腎臓病の治療において、食事療法は薬物療法と並ぶ重要な柱です。腎臓に負担をかける栄養素を適切に制限しながら、必要なエネルギーや栄養を確保することが求められます。病気の進行度に応じた食事管理により、腎機能の低下を遅らせることができます。継続しやすい方法を見つけることも大切なポイントです。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙