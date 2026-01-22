要介護5と認定された方を介護する際、「自宅での介護は現実的に可能なのだろうか？」と、不安を抱える家族も少なくありません。要介護5の自宅介護は課題もありますが、介護サービスなどのサポート体制を活用することで、住み慣れた自宅で介護が続けられる可能性があります。 本記事では要介護5の自宅介護について以下の点を中心に紹介します。 要介護5とは？ 要介護5を自宅介護する場合 要介護5が受けられる介