長野県北部では、２２日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。長野県と関東地方北部では、２４日から２５日頃は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。 ［気象概況］日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。この強い寒気の流入に伴い、長野