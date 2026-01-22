百年構想リーグの開幕に向けて、沖縄キャンプを行なっている浦和。１月20日には京都と45×３本のトレーニングマッチに臨み、合計スコア２−１で勝利した。得点を記録したのは大卒ルーキーFW肥田野蓮治とトップ昇格２年目の19歳FW照内利和で、それぞれ二人の特長が発揮されたゴールだった。肥田野と松尾佑介との“スピードタイプ”の２トップという面白い組み合わせも見られた。一方で失点は練習生も複数いた３本目のオウンゴー