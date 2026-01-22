22日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円23銭前後と、前日午後5時時点に比べ32銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円94銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース