ロシア大統領府のペスコフ報道官は現地時間1月21日、ダボスでのロシア代表と米国側との接触について、詳細を明らかにすることを拒否しました。ペスコフ報道官は、「今回のロ米会談は非公開だ。ウクライナ問題に関するすべての解決策の討議は機密事項だ」と述べました。ペスコフ報道官によると、ロシアは米国、EU、ウクライナの3者協議の最新結果を待っており、各方面からの提案を聞くことを重視するとのことです。ロシア政府は、米