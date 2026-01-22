阪神・大山悠輔内野手（31）が、ベースボール・マガジン社から1月28日に書籍を出版する。タイトルは「常に前へ」。出版に際し「何かを頑張ってみたい人たちの、心に火をともせたら」と思いを語った。定価は1980円（税込み）。表紙には「天国と地獄、ほとんど地獄。」という文字が記されており「どん底に落ちるたび、どう這い上がり、進んでいくのか。」とも書かれている。虎の支柱が、胸の内を語った内容となっているようだ。