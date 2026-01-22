福井県坂井市で行われた「第33回一筆啓上賞」の入賞者発表会＝22日午前日本一短い手紙のコンクール「第33回一筆啓上賞」の大賞が22日、発表された。今年のテーマは「失敗・成功」。石川県の小学3年山口結衣さん（8）らの5作品が選ばれた。主催する丸岡文化財団（福井県）によると、国内外から3万5152通の応募があった。山口さんは「漢字テスト『手紙』を『毛紙』と書いた。ばあばが温かい手紙だねと笑ってくれた。」と天国の母