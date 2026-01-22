フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身の中学受験時を振り返った。今回は「受験勉強頑張った女と頑張らなかった女」がテーマ。学習院大出の神田は「中学受験の前、小学6年生の後半の半年間、塾の友だちとはよくしゃべっていたんですけど、小学校の友だちはテレビの話とかなんですよ。話が合わない」と当時のことを話した。そのため「『中学受験がその後