Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。休日の昼下がり、お気に入りのカフェでタブレットを開く。コーヒーを片手に、のんびり映画を観たり、ちょっとした作業をしたり。そんな時間が好きで、週末になるとよく出かけます。でも困るのが、バッグ選び。タブレットが入る大きさは必要だけど、ビジネスバッグみたいなのは雰囲気に合わない