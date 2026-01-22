【YOKAI EXPO 2026】 日時：2月22日10時～16時 場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78 妖怪美術館は、「桃太郎電鉄」のキャラクター「桃太郎」と「貧乏神」を2026年2月22日に小豆島で開催する第2回「YOKAI EXPO 2026」に招聘することを決定した。 「YOKAI EXPO 2026」は「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する