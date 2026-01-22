おしゃれさんのワードローブに欠かせないアイテムのひとつが「ジーンズ」。着回しやすさゆえに、いつも似たようなコーデになったり、無難に感じたりと着こなしに悩むことも。そんなミドル世代にむけて、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる、ジーンズを使った「最旬スタイル」をお届け。カジュアルながらも上品見えが狙えるコーデなので、ぜひ真似してみて。 デニム