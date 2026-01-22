1年ですっかり大きくなって貫禄がでた子猫の姿に思わず笑顔になる人が続出しているようです。動画には「おー！立派になりましたね」「スクスク育ってよかった！」等のコメントが寄せられ12万回以上再生されています。 【動画：こんなに小さかった『赤ちゃん猫』が、１年後……】 1年で大成長！ TikTokアカウント「友華莉」に投稿されたのは、1年で立派に成長した子猫の姿です。飼い主さん宅に来た当初は小さな子猫だった