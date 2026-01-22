メタ心理學研究所は、オンライン講座「日本版 PayPal マフィア養成講座」を開始します。この講座は、創造性や意思決定の質に直結する“状態(State)”の扱い方を体系化した「状態工学」と、既存の直線的手順に依存しない「非線形思考」を軸にした実践プログラムです。個人およびチームの認知・発想・実行の再現性を高めるためのトレーニングが提供されます。 メタ心理學研究所「日本版 PayPal マフィア養成講座」