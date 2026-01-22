AIカメラレンタルサービス事業を展開するBSTは、近年深刻化している熊の市街地出没問題への対策として、宮城県仙台市の仙台市立松陵中学校と共同で実証実験を開始しました。子どもたちの安全確保を目的に、AIカメラを活用して熊の出没状況や行動範囲を可視化する取り組みです。2026年1月19日(月)より約1か月間実施され、効果的な安全対策の立案を目指します。 BST「AIカメラを活用した熊対策実証実験」 実施期間：2026年