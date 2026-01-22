東京・豊島区の青葉こころのクリニック院長、鈴木宏氏は、2026年1月21日より日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m3.com」にて特集連載を開始しました。元キックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオンという異色の経歴を持つ精神科医である鈴木氏。うつ病治療における薬物療法の限界を突破するため、エビデンスに基づいた運動療法の普及と啓発活動を本格化させます。 青葉こころのクリニック 鈴木宏院長