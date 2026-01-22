女優の鈴木保奈美（59）が21日、インスタグラムを更新。和服姿を公開した。鈴木は「お着物に袖を通すと、優しい嘘をついている気分になる、少しだけ」とつづり、2種類の和服姿を披露した。この投稿に「優しい嘘、素敵な表現ですね」「あいかわらず美しい」「とっても綺麗ですネ」「素敵すぎます」「凛とした佇まいとてもお似合いです」「綺麗ただその一言につきる」「美し過ぎる」などのコメントが寄せられている。