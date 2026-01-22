日本エコ断熱フィルムは、独自開発した透明で曇りづらい「結露防止透明フィルム」のお得サイズを、Amazon限定で2026年3月31日まで特別価格にて販売します。スーパーの冷蔵ショーケースなどにも採用されている「息を吐いても曇りづらい」効果を持つフィルムを、家庭でも手軽に導入できる機会となります。期間中は、30cm×100cmサイズが4,900円(税込)で提供されます。 日本エコ断熱フィルム「結露防止透明フィルム」Amazon限定