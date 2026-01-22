女優の飯豊まりえ（28）が21日、インスタグラムを更新。写真展の開催を発表した。飯豊は「突然ですが、この度、写真展を開催することになりました。写真展のタイトルは『日々の裏地。或いは、覚え書き。』です」と報告。そして「コンパクトなフルサイズ一眼カメラ『LUMIX S9』撮影した作品が展示されます」と説明した。続けて「2026年1月30日から2月12日東京のLUMIX ASE TOKYOにて詳しくはサイトをご覧下さい」と伝えた。そし