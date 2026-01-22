女優の土居志央梨（33）が21日、インスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「舞台『黒百合』稽古稽古の毎日です。なんというか、広い宇宙で生きている私たちは一体何者なんだろう。生きてるって何だろう、そんな感じです色んなこと考えて面白い日々です」と、近況を報告した。続けて「アナログに泥臭くやっております。ぜひ観に来て下さい。世田谷パブリックシアターで2月4日から！」と伝え、「ビジュアル撮影のひとこま」と