＜大相撲一月場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】称賛集めた「綺麗な所作」前日まで連敗を喫し、今場所3敗。左膝には痛々しいテーピングが巻かれ“休場危機”も囁かれる中、東の横綱・豊昇龍（立浪）が見せた気迫の土俵入りに、館内および視聴者から「綺麗な所作、手の動き」「美しい」と改めて絶賛の声が寄せられた。 「東方より横綱・豊昇龍、土俵入りであります」というお馴染みの場内アナウンスが響き、