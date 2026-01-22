レースクイーン（レースアンバサダー）霧島聖子（34）が21日、インスタグラムを更新。DVDの発売を知らせ、オフショットを公開した。霧島は「グラビアDVD『saint nuise』1月23日発売です！あと少し！宜しくね」と呼びかけ、ヒップチラ見せの振り向きショットや、Tシャツをめくり上げたヘソ見せショットなどを公開した。そして「発売イベントは翌日24日15時から秋葉原で開催だよ」と告知をした。この投稿に「可愛い、スタイルいい